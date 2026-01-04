El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las precipitaciones esperadas son de aproximadamente 0.7 mm en la madrugada, aumentando a 3 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con tormentas que podrían presentarse entre las 07:00 y las 13:00. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando un 70% en este intervalo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico en días de lluvia.

El viento soplará desde el este, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento se irán moderando a lo largo del día, disminuyendo a velocidades de entre 10 y 19 km/h hacia la tarde.

En cuanto a la tarde, se espera que las lluvias sean más escasas, con precipitaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 50% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que no se debe bajar la guardia ante posibles cambios en el tiempo.

El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma. Los residentes de Mairena del Alcor deben estar preparados para un día de inestabilidad meteorológica, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.