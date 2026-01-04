Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El desfile, en directoCabalgataGuíaJosé MingoranceInfraestructuras sanitariasParoExplosión en PalmaPrecio de la viviendaAdrián FuentesAgresión taxista
instagramlinkedin

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las precipitaciones esperadas son de aproximadamente 0.7 mm en la madrugada, aumentando a 3 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con tormentas que podrían presentarse entre las 07:00 y las 13:00. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando un 70% en este intervalo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico en días de lluvia.

El viento soplará desde el este, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento se irán moderando a lo largo del día, disminuyendo a velocidades de entre 10 y 19 km/h hacia la tarde.

En cuanto a la tarde, se espera que las lluvias sean más escasas, con precipitaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 50% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que no se debe bajar la guardia ante posibles cambios en el tiempo.

El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma. Los residentes de Mairena del Alcor deben estar preparados para un día de inestabilidad meteorológica, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  4. El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
  5. La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
  6. Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
  7. Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
  8. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Tracking Pixel Contents