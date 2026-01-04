El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente húmedo, las lluvias no serán intensas.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar un ligero frescor, aunque la sensación térmica seguirá siendo moderada debido a la alta humedad.

A lo largo del día, las condiciones de tormenta también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad de tormentas entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 60% entre la 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Lucena experimentará un día cubierto y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que lleven paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.