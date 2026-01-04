El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . Las lluvias comenzarán a intensificarse, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es del 90% durante la mañana y del 75% por la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lora del Río experimenten lluvias intermitentes.

El viento soplará del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, donde se prevé que la velocidad del viento llegue a los 26 km/h. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados . La probabilidad de tormentas también se mantiene alta, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , y la humedad relativa podría aumentar, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. La lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.