El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente nuboso, que se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 63% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé que la mayor parte del día transcurra sin precipitaciones, aunque hay un ligero riesgo de lloviznas en las horas de la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con una probabilidad de precipitación del 30% en este periodo. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, lo que sugiere que cualquier precipitación será leve y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera que el viento alcance los 5 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del frío, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable, aunque las tormentas no se anticipan como un evento significativo. Los ciudadanos de Linares deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la actividad eléctrica podría aumentar.

En resumen, el día se presentará fresco y mayormente cubierto, con un leve riesgo de lloviznas y tormentas por la tarde. Se recomienda a la población vestirse adecuadamente para el frío y estar preparados para posibles cambios en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.