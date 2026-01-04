El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del este, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que continúe siendo notable, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las rachas más fuertes se producirán entre las 5:00 y las 6:00, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad.

A medida que el día avance, se espera que las condiciones de cielo cambien ligeramente, con una transición hacia un estado más nuboso. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% durante la mañana, disminuyendo a un 55% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

En resumen, los habitantes de Lepe deben prepararse para un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas. La puesta de sol se espera para las 18:24, marcando el final de un día que, aunque gris, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.