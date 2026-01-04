El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Lebrija, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . Durante la mañana, se registrarán temperaturas de 14 grados, que descenderán a 12 grados hacia la tarde. Esta ligera disminución en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esta racha de viento puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas y el viento, puede resultar en un ambiente bastante húmedo y frío, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las condiciones de nubosidad continuarán, con una ligera mejora en la tarde, aunque se mantendrá el cielo cubierto. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas.

Los ciudadanos de Lebrija deben estar preparados para un día de lluvia ligera y viento fresco. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas. A pesar de la lluvia, el día no se anticipa como uno de los más fríos del invierno, pero la combinación de factores climáticos puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.