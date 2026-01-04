El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, se espera en Jaén un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.5 mm en total durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 61% y el 81% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se espera que continúe cubierto en general. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con mínimas que rondarán los 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidades entre las 01:00 y las 07:00, no se prevén fenómenos severos. Sin embargo, se recomienda precaución en las carreteras debido a la posibilidad de lluvia y viento.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.