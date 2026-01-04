El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades en interiores.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 90% hacia el mediodía. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 a 9 mm, con picos de lluvia más intensos en las horas centrales. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más activas. Este viento puede generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Es recomendable que los residentes y visitantes se abriguen adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían estabilizarse hacia la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, permitiendo que algunos claros puedan aparecer hacia el final del día. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde y noche.

Los amaneceres y atardeceres en Isla Cristina hoy serán a las 08:43 y 18:25, respectivamente. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo frescas y húmedas, por lo que se recomienda a todos los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.