El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 4 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 90% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 16 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones del viento podrían ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad durante las primeras horas del día, lo que podría llevar a la formación de tormentas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, especialmente en la tarde y noche, donde se espera que el tiempo se estabilice un poco más.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente constantes, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, altas temperaturas de humedad y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables, especialmente en las primeras horas del día, y que consideren llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.

