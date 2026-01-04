El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 3 mm en total, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, antes de recuperar un grado más hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en la última parte del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del este, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 11:00 y las 12:00. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle.

En resumen, el día se presenta como uno de esos típicos de invierno en Dos Hermanas, donde la lluvia y el viento serán protagonistas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente al conducir, y que se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.