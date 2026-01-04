El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean leves. En las primeras horas, se anticipa una precipitación de 0.1 mm, aumentando a 0.2 mm en el periodo de la mañana. A medida que el día avanza, las lluvias se intensificarán ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura baje a 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se espera que haya algunas lloviznas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 10 y 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas, disminuyendo a un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente si se producen cambios en la presión atmosférica.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:15, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados y una humedad que podría aumentar nuevamente, manteniendo el ambiente húmedo característico de estos días invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.