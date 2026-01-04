El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en los periodos más intensos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de lluvia es del 100%.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 12 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad de lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, se espera que estas tormentas sean de corta duración y no generen acumulaciones significativas de agua.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:20, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios drásticos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían descender a 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, condiciones que invitan a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.