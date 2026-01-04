El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que generará una sensación de frescura.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados . La máxima se espera alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría alcanzar los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 65% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto podría generar algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean de gran intensidad. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de mayor nubosidad que podrían limitar la visibilidad. El ocaso se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y tormentas aisladas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.