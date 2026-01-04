El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia se mantenga ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose en torno al 90% hasta la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de la lluvia, aunque se espera que la mayor parte de la precipitación sea leve. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles cambios en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, hoy en Castilleja de la Cuesta se prevé un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde la lluvia pueda generar charcos o resbalones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.