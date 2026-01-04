Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 4 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en períodos posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo de la mañana.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 13 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 91% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 21 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de tormentas se mantenga en un 70% durante la mañana, disminuyendo a un 0% en la tarde, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente hacia el final del día. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las posibilidades de lluvia, aunque menores, no se descartan.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.

