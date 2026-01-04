El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día se estiman en alrededor de 0.5 mm a 3 mm, con un pico de 3 mm en el periodo de las 2:00 a las 3:00 PM.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas y bajando a un 84% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este-noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas del día. La velocidad media del viento se mantendrá entre 15 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 1:00 AM a 1:00 PM y de 7:00 AM a 1:00 PM, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante estas horas. Además, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en los mismos intervalos. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros. Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que la temperatura descienda a unos 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el cierre de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad.

