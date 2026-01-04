El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los primeros periodos. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 78% y el 99%. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea variable. En las primeras horas, se prevé una precipitación de 0.4 mm, aumentando a 2 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Camas necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 37 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que la sensación de frío sea más intensa. La dirección del viento también sugiere que podría haber momentos de inestabilidad, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas se sitúa en un 70%.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia podría disminuir, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.