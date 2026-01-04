El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvia a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas del día, entre las 00:00 y las 02:00, se caracterizarán por temperaturas estables alrededor de los 11 grados , con una humedad relativa alta que oscila entre el 80% y el 83%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a partir de las 04:00 y 05:00. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación se incrementa, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las primeras horas del día.

A partir de las 08:00, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados. Sin embargo, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% en este intervalo. Las lluvias podrían ser más intensas, con acumulados que podrían llegar a 0.8 mm en la franja horaria de las 10:00 a las 11:00.

El viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h y 16 km/h a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 86%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La probabilidad de lluvia disminuirá hacia la noche, aunque se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Cabra estar preparados para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y posibles tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.