El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de día inestable. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 91% y el 99%, puede generar una sensación de frío más intensa. La humedad será especialmente notable durante la mañana, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa en algunos momentos, pero también habrá intervalos donde la intensidad aumentará. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día alcance hasta 3 mm, con picos de hasta 1 mm en las horas más activas. Esto se traduce en un día donde los paraguas serán esenciales para quienes necesiten salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h, y ráfagas que podrían superar los 34 km/h en momentos de tormenta. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente durante las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto implica que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre. Las tormentas pueden traer consigo no solo lluvia, sino también vientos fuertes y descargas eléctricas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, aunque las temperaturas comenzarán a descender. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque inestable, también puede ofrecer momentos de belleza natural en medio de la tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.