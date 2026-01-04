El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. A medida que avance la jornada, la precipitación se mantendrá en torno a 0.6 mm a 1 mm, con un ligero aumento en la tarde, donde se prevé que se acumulen hasta 2 mm de lluvia. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 92% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas más bajas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los residentes se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.