El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo sea "cubierto", lo que podría generar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 58% y el 87%. Esto sugiere que el ambiente se sentirá bastante húmedo, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos indican un valor de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una probabilidad de precipitación del 25% en las primeras horas del día, que aumenta a un 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto podría implicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, aunque no se espera que sean intensas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 20 km/h. Las rachas máximas se podrían registrar en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco podría contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que hacia la tarde y la noche la nubosidad comience a disminuir ligeramente, permitiendo que algunas estrellas sean visibles. La puesta de sol se producirá a las 18:08 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no traerá consigo condiciones climáticas adversas significativas. En resumen, los habitantes de Bailén deben prepararse para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, pero sin grandes alteraciones en su rutina diaria.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.