El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de cielo muy nuboso durante las primeras horas de la mañana y cubierto a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y aumentando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que los habitantes de Baeza sientan un ambiente más fresco de lo habitual.

En cuanto a la precipitación, se espera que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas precipitaciones ligeras en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, esta probabilidad se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las horas centrales y finales de la jornada.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a los 34 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% en las primeras horas y aumentando a un 60% en la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas. Sin embargo, la mayoría de la jornada transcurrirá sin incidentes meteorológicos significativos.

Los amaneceres en Baeza serán a las 08:30, mientras que el ocaso se producirá a las 18:08, ofreciendo un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que el día avance, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un leve riesgo de precipitación. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de viento fuerte y un ambiente húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.