El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que caigan entre 0.1 y 1 milímetro de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 90% en ciertos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Baena necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 70% y el 91%, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12-14 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un café caliente en alguna de las acogedoras cafeterías de la ciudad.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y vestirse adecuadamente para el tiempo, especialmente si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.