El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se esperan tormentas y lluvias ligeras. La cantidad de precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas, disminuyendo posteriormente a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante el resto del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

El viento soplará desde el este y noreste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 25-30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, se espera que la probabilidad de tormentas disminuya, aunque las condiciones seguirán siendo nubosas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. El ocaso se producirá a las 18:25, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se acentuará con la caída del sol.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.