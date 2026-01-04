Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El desfile, en directoCabalgataGuíaJosé MingoranceInfraestructuras sanitariasParoExplosión en PalmaPrecio de la viviendaAdrián FuentesAgresión taxista
instagramlinkedin

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero se recomienda a los habitantes que estén preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad elevada. La humedad relativa alcanzará niveles altos, oscilando entre el 89% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Es aconsejable vestirse en capas y llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es importante tener en cuenta la dirección y la fuerza del viento al salir.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de lluvia continúen, con un total de precipitación acumulada que podría llegar a ser de hasta 2 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. La lluvia será más intensa entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Esto podría generar algunas interrupciones en actividades al aire libre, así que se recomienda precaución.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben estar atentos a las condiciones de la carretera y ajustar su velocidad en consecuencia.

En resumen, el día en Arahal se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con lluvias constantes y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  4. El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
  5. La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
  6. Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
  7. Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
  8. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Tracking Pixel Contents