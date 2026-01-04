El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero se recomienda a los habitantes que estén preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad elevada. La humedad relativa alcanzará niveles altos, oscilando entre el 89% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Es aconsejable vestirse en capas y llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es importante tener en cuenta la dirección y la fuerza del viento al salir.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de lluvia continúen, con un total de precipitación acumulada que podría llegar a ser de hasta 2 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. La lluvia será más intensa entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Esto podría generar algunas interrupciones en actividades al aire libre, así que se recomienda precaución.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben estar atentos a las condiciones de la carretera y ajustar su velocidad en consecuencia.

En resumen, el día en Arahal se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con lluvias constantes y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.