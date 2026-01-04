El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Las condiciones de nubosidad serán constantes, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. En la madrugada, se prevén temperaturas más bajas, alrededor de los 9 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 16 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 64% y el 91% a lo largo del día. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que los habitantes de Andújar sientan un ambiente más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos indican un valor de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una probabilidad de precipitación del 45% en las primeras horas de la mañana y de la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones importantes.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h, predominando de dirección noreste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día. Las velocidades del viento variarán, siendo más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables si no se está adecuadamente abrigado.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se mantiene en un 60% durante la tarde, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas no garantiza que se materialicen, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto, fresco y con una alta humedad, con la posibilidad de algunas lloviznas y viento moderado. Es aconsejable que los residentes se preparen para un día frío y lleven ropa adecuada si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.