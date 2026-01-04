El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia se mantenga ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en el periodo inicial. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre. La humedad se irá reduciendo ligeramente a medida que avance el día, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 15 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la mañana. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de precipitación disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto, pero con menos actividad de lluvia.

En resumen, los almonteños deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas durante la mañana. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.