El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia se mantenga ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm en diferentes periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, con valores que rondarán entre los 11 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 11 grados, mientras que por la tarde se espera un leve aumento, llegando hasta los 15 grados. La sensación térmica podría ser algo más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta racha de viento puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles moderados.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y un 65% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce considerablemente, lo que podría dar paso a un tiempo más estable hacia el final del día.

En resumen, Aljaraque experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se planea salir, es recomendable estar preparado para la lluvia y el viento. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque gris, también puede ofrecer momentos de tranquilidad y reflexión en el hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.