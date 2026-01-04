El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Hoy, 4 de enero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo más lluvioso.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, antes de volver a subir a 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque aún se mantendrá un 25% de posibilidad hasta el final del día.
En resumen, los habitantes de La Algaba deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas. A medida que el día avance, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, pero la atmósfera seguirá siendo fresca y húmeda.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.
