El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 8 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 90% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más activas. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 03:00, continuando hasta la tarde, aunque se espera que sean intermitentes y no muy intensas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 76% por la tarde.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, donde se prevén rachas de hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría llevar a algunos truenos aislados en medio de las lluvias. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, y la actividad eléctrica debería ser mínima.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia un estado más nuboso en ciertos momentos. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, los habitantes de Alcalá la Real deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.