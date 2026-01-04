El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia se haga presente, aunque en cantidades mínimas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 12 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 92%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento, combinada con la humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más frescas del día. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con intervalos de nubosidad y posibles tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en los periodos críticos del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se mantenga adecuada, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia intensa. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable vestirse en consecuencia y estar preparado para posibles tormentas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.