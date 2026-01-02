El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 2 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con un cambio a un cielo cubierto en las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera una ligera mejora, con la aparición de nubes altas nuevamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se alcanzarán los 15 grados hacia el mediodía, y se espera un ligero aumento hasta los 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos, que soplarán predominantemente del este, alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y aumenta ligeramente a un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día será mayormente seco, aunque con un cielo cubierto.

Los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento fresco. La salida del sol se producirá a las 08:37 y se pondrá a las 18:16, ofreciendo un día de luz moderada en medio de un ambiente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.