El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de nubes más densas, especialmente en la tarde, cuando el cielo estará cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más templado para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias ligeras, aunque estas son poco probables. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y que disfruten de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso en la temperatura y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.