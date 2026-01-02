El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura en estas horas oscilará entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 82% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando los 9 grados a media mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar directa.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 15 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 45% hacia las horas centrales del día. A pesar de la presencia continua de nubes, las condiciones se mantendrán estables y sin riesgo de lluvia, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Hacia el final del día, el viento comenzará a disminuir, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:05, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Las nubes altas continuarán cubriendo el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la brisa fresca que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.