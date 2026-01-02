El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 86%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 10:00 a.m. y llegando a un máximo de 17 grados a las 4:00 p.m. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del norte y noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., la probabilidad de tormentas aumenta, alcanzando un 25% a las 1:00 p.m. y un 45% a las 7:00 p.m. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, es posible que se produzcan algunas tormentas aisladas, especialmente en la tarde.

La humedad relativa comenzará a descender gradualmente a lo largo del día, comenzando en un 86% por la mañana y bajando a un 71% hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de mayor confort a medida que las temperaturas aumentan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja podría generar un ambiente propenso a la formación de nubes de tormenta.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados . Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de tormentas aumenta en la tarde, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones del tiempo y prepararse para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

