El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET

El día de hoy, 2 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con un cielo cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 11:00 y las 15:00. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, entre las 19:00 y la 01:00, la probabilidad de lluvia aumenta a un 25%, lo que podría traer algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, el viento se suavizará, especialmente en la tarde y noche, donde se espera que las velocidades disminuyan a alrededor de 9 km/h.

La salida del sol se producirá a las 08:38, y el ocaso será a las 18:18, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se prevé un día nublado, fresco y sin precipitaciones significativas, con un ligero aumento en la probabilidad de lloviznas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo fresco y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.

