El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

La jornada del 2 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante las primeras horas.

Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que se acerque la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A partir de las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 3 de la tarde.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 19 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente fresco.

En la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes que podrían intensificarse, aunque sin expectativas de lluvia. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 20% entre las 7 y la 1 de la noche. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 12 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. El viento seguirá soplando del noreste, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga más acorde a las temperaturas reales.

En resumen, el 2 de enero en La Rinconada será un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.