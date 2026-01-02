El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El 2 de enero de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera un cambio hacia un cielo más cubierto en la tarde, especialmente a partir del periodo de las 15:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 63% hacia la noche. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir durante esas horas. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas en Puente Genil durante este día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes disfruten de un día seco, aunque con un cielo cubierto que podría limitar la visibilidad del sol.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más gris y cubierto, lo que podría influir en el ambiente general de la localidad. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que la jornada transcurrirá sin incidentes climáticos relevantes.

En resumen, el 2 de enero en Puente Genil se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los ciudadanos deben estar preparados para un día sin lluvias, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.