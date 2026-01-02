El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se intensifique, dando paso a un ambiente más cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de 7 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas a lo largo del día, con velocidades que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. El viento soplará principalmente del sureste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el inicio de un ambiente más fresco y oscuro.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día, pero que se mantendrán por debajo de los 20 grados. La ausencia de precipitaciones y la presencia de viento moderado harán que sea un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.