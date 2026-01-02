El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 15 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en torno al 65-75% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% en la tarde, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente mínimas. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, la probabilidad de que se produzcan lluvias es escasa, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

El orto se producirá a las 08:36 y el ocaso a las 18:10, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente tras el solsticio de invierno. A medida que avanza el día, la luz natural será un factor importante para quienes realicen actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para el viento y las temperaturas frescas.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.