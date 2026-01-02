El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se produzca un cambio hacia un cielo más cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se espera que estas sean intensas. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 20% en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque el riesgo es bajo, no se puede descartar la posibilidad de alguna actividad eléctrica.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima intensidad alrededor de las 10:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente fresco.

Los momentos de mayor claridad se esperan en la mañana, aunque la nubosidad aumentará a medida que se acerque la tarde. La salida del sol se producirá a las 08:36 y se ocultará a las 18:14, marcando un día con una duración de luz solar de aproximadamente 9 horas y 38 minutos. En resumen, Palma del Río experimentará un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en la tarde, pero sin condiciones extremas que alteren la rutina diaria.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.