El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad hacia la tarde, aunque se mantiene en niveles bajos. Sin embargo, se prevé un incremento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 30% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer consigo algunas sorpresas climáticas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el orto a las 08:37 y el ocaso a las 18:18, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que disfruten de la naturaleza.

En resumen, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día, pero con la posibilidad de tormentas al caer la noche. Se recomienda a los habitantes que se vistan en capas y estén atentos a las condiciones climáticas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.