El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 14 grados, que descenderá ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la mañana, antes de recuperarse a 17 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 32 y 46 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Es recomendable que los habitantes de Osuna se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, la alta humedad y el viento pueden hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

Los momentos más frescos del día se producirán en la mañana y al caer la tarde, mientras que las temperaturas más agradables se experimentarán en las horas centrales del día. La salida del sol está programada para las 08:34, y el ocaso se producirá a las 18:14, lo que proporcionará un día de luz relativamente corto.

En resumen, Osuna experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que varían entre los 13 y 17 grados, alta humedad y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.