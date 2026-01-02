El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. A lo largo de la jornada, las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, descendiendo a 17 grados por la tarde y cerrando el día en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Morón de la Frontera durante el día. Los índices de probabilidad de precipitación se mantienen en cero, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 44 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 08:34 y un ocaso a las 18:16, lo que permitirá disfrutar de una jornada de luz prolongada, aunque con un cielo que no ofrecerá muchas vistas despejadas. En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.