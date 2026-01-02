El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El 2 de enero de 2026, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir de la tarde, se espera un cambio en el estado del cielo. Las nubes altas darán paso a un cielo más cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Montilla durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día seco, aunque nublado. Esta falta de lluvia es un alivio para aquellos que buscan actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 14 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para la época del año. La combinación de nubes altas y cubiertas, junto con la ausencia de precipitaciones, permitirá que los habitantes de Montilla disfruten de un día tranquilo, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que se sentirá en las horas más activas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.