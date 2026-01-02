El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica cambie, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 50% entre las 07:00 y las 13:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana se mantendrán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 79% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Durante la noche, el viento disminuirá en intensidad, con velocidades que rondarán los 5 a 10 km/h.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% entre las 07:00 y las 13:00, y un 60% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas en la región, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.