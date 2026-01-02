El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco, ideal para actividades al aire libre con abrigo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 49% al mediodía, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. La tarde traerá un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados, pero la presencia de nubes seguirá siendo notable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de actividades al aire libre o realizar tareas en el jardín.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Martos experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.