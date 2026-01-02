El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La temperatura en este periodo oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 79% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 9 de la mañana y 15 grados a las 10. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de viento, que soplará del sureste con velocidades que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un ambiente muy nuboso hacia las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados entre las 1 y las 3 de la tarde, antes de descender nuevamente a 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también experimentará una ligera disminución, llegando a un 55% en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un leve aumento en la tarde, con un 5% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, aunque no se anticipan eventos significativos. La velocidad del viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia las 6 de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para la época del año. Los habitantes de Marchena deben prepararse para un día fresco y ventoso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.