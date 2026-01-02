El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 67% y el 73%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé que las primeras horas de la mañana sean secas, pero a medida que se acerque la tarde, la posibilidad de lluvia aumentará. Entre las 19:00 y 01:00 horas, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 45%, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque la mañana será ideal para paseos, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde. La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias hacia la tarde. Es un día propicio para actividades en interiores, pero con precauciones para quienes decidan salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.