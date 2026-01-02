El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 84% al 86%.

A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 12 del mediodía, con valores que podrían llegar a los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el este a velocidades de entre 12 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un aumento en la densidad de las nubes. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 15 grados a las 2 de la tarde. La probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente hacia la tarde, con un 15% de posibilidad de precipitaciones entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 20% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que sugiere que la mayor parte del día permanecerá seco.

Al caer la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimos de 10 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 72% en las horas nocturnas. El viento se mantendrá constante, aunque disminuirá su intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día nublado, con temperaturas suaves durante el día y frescas por la noche. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que se materialice, permitiendo que los residentes disfruten de un día mayormente seco, aunque con un cielo cubierto que podría afectar la luminosidad del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.